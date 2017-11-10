Франция подтвердила факт утечки радиации в РФ или Казахстане

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) подтвердил, что также зафиксировал радиоактивное облако над Европой. Эксперты полагают, что это свидетельствует об аварии с утечкой радиации на ядерном объекте в России или Казахстане в конце сентября. Ранее облако фиксировали специалисты из Германии.





Об этом пишет Reuters.





Немецкие участники указывали как вероятный источник – Урал, где произошел выброс радиоактивного вещества рутений-106. IRSN также говорит об утечке рутения-106, который в основном используется в медицине. Аварию на ядерном реакторе эксперты французского института исключают, но ссылаются при этом на российские власти, которые ранее заявили, что никаких аварий на российских АЭС в сентябре не было. С властями Казахстана ученые из IRSN пока не связывались.

Максимальная концентрация радиоактивного вещества в атмосфере над Европой была зафиксирована в начале октября. 6 октября она резко пошла на спад. Сейчас здоровью людей ни в Европе ничего не угрожает. Французские ученые подчеркивают, что если бы аналогичная утечка произошла во Франции, властям пришлось бы эвакуировать людей, которые живут на расстоянии нескольких километров от места выброса. Однако о том, что подобные эвакуации в сентябре происходили в России или Казахстане, до сих пор неизвестно.





Напомним, в августе-2017 возле Кропивницкого внезапно повысилась радиация. Результаты исследований показали превышение мощности дозы на территории захоронения загрязненных отходов. Как оказалось, неизвестные экскаватором разрыли участок в глиняном карьере на территории радиоактивного могильника и вывезли часть лома.







