Радиоактивное облако над Европой. Откуда?

"Следы радиоактивности, выявленные в Европе, "происходят из России" - так излагает эти выводы в заголовке Independent. Французский институт ядерной безопасности IRSN "полагает, что облако радиоактивного загрязнения, которое распространилось над Европой в сентябре и октябре, возникло, вероятно, в России или, может быть, в Казахстане", пишет журналист Джон Шерман.

"По заявлению IRSN, предположительная ядерная авария, из-за которой появилось облако, произошла, вероятнее всего, где-то между рекой Волга и Уральскими горами в последнюю неделю сентября. По сообщению института, частицы рутения-106 в концентрации, безвредной для здоровья человека, были замечены несколькими странами, но в середине октября исчезли из Франции", - говорится в статье.

Федеральное управление радиационной защиты Германии исключает, что авария случилась на АЭС. Оно поясняет, что рутений-106 используется при лучевой терапии, а также может образовываться при переработке ядерного топлива.

"Безвредное" радиоактивное облако накрыло Европу из-за ядерной аварии в России или Казахстане" - таков заголовок в The Guardian. Это издание опубликовало статью, подготовленную информагентством Reuters. "Никакого влияния на здоровье людей и состояние окружающей среды в Европе нет, сообщил IRSN", - говорится в статье.

"Российские власти говорят, что им не известно о какой-либо аварии на территории их страны", - заявил в интервью Reuters директор IRSN Жан-Марк Пере. По его словам, институт пока не связался с властями Казахстана.

Газета приводит подробности: "По оценке IRSN, в окружающую среду попал большой объем рутения-106 - от 100 до 300 терабеккерелей - и, если бы во Франции произошла авария такого размаха, пришлось бы эвакуировать или поместить в укрытия людей в радиусе нескольких километров от места сбоя".