О чем должны были говорить Путин и Трамп? (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне так и не состоявшейся встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина Wall Street Journal сообщила, что США в ближайшие дни предложат России разместить 20 тысяч миротворцев на востоке Украины.

О чем должны были говорить Путин и Трамп на своей второй официальной встрече.

9 ноября помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября российский и американский президенты встретятся.

Вскоре госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решения по встрече Трампа с Путиным нет.

10 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встрече президентов никто не подтверждал. Однак пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что согласование встречи "продолжается, но ясности пока нет".

"Этой встречи не произойдет из-за нестыковки в планах обеих сторон. Могут ли они встретиться случайно и сказать друг другу "Привет"? Конечно, это вполне возможно и вероятно. Но в контексте запланированных и внесенных в расписание встреч, - такой нет в нашем календаре, и я не буду утверждать, что она случится", - подчеркнула Сандерс.





Так и произошло. Путин и Трамп поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием на полях саммита АТЭС.

На церемонии фотографирования главы государств заняли места рядом друг с другом, и Трамп подошел к Путину. Руководители двух стран на протяжении нескольких секунд жали друг другу руки и улыбались. После церемонии фотографирования Путин и Трамп пошли на прием.