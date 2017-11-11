Почему разрушается дружба Украины и Польши

За последние несколько дней произошло значительное ухудшение отношений между Украиной и Польшей. Президент Украины Петр Порошенко даже предложил Варшаве провести чрезвычайное заседание консультационного совета президентов Польши и Украины, на что в канцелярии польского президента ответили согласием. Тем не менее пока атмосфера в польско-украинских отношениях остается напряженной.





С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В 2015 году абсолютную власть в Польше - пост президента и контроль над правительством - получила консервативная партия Право и справедливость. Настроенная в поддержку Украины и категорически против имперских амбиций Кремля, ПиС в то же время отображает интересы тех польских избирателей, для которых вопрос УПА, Волынской трагедии является чувствительным. Таких много в юго-восточной Польше, где ПиС пользуется наибольшей популярностью.





С 2014 года в Польше регулярно разрушались памятники бойцам УПА и жертвам репрессий. Часто видео о разрушении этих памятников выкладывалось на сайтах, поддерживающих боевиков Донбасса. Это и не удивительно - в польской националистической среде существуют группировки, которые считают Украину угрозой, актуализируют лозунги против УПА, имеют связи с боевиками и даже с Кремлем. Яркий пример - лидер партии Змяна, евразиец Матеуш Пискорский, который с мая 2016 года находится за решеткой по обвинению в связях со спецслужбами России.





По состоянию на апрель 2017 года в Украинском институте национальной памяти (УИНП) насчитали 15 разрушенных украинских памятников на польской территории. "Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польские власти не восстанавливает уничтоженных памятников", - отмечали в УИНП. При этом в Украине разрушенные в первой половине года прокремлевскими наемниками польские памятники восстанавливались либо государством, либо местными общинами.





После демонтажа памятника УПА в приграничном селе Грушевичи, 27 апреля Украинский институт национальной памяти приостановил легализацию 105 нелегальных польских памятников в Украине. "Отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Институт инициирует ...приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине", - говорилось в заявлении.





КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Новый виток конфликта начался с заявления 2 ноября министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о создании черного списка украинцев, которые имеют антипольские взгляды, "носят мундиры СС Галичина" и не позволяют восстанавливать польские места памяти. Последний пункт касался главы УИНП Владимира Вятровича, хотя его фамилия не называлась. МИД Украины в ответ опубликовало обращение, где говорилось, что в Украине нет антипольских настроений.





5 ноября Ващиковский во время пребывания во Львове отказался посетить музей "Тюрьма на Лонцкого" из-за таблички, где межвоенное время было названо периодом оккупации Западной Украины и заявил, что антипольские настроения в Украине есть на центральном уровне, хотя сотрудничеством с местными властями он доволен. 6 ноября замминистра культуры Польши Ярослав Селлин раскритиковал Украинский институт нацпамяти, заявив, что Украина доверила исторический диалог с Варшавой "неправительственной организации", во главе которой стоит "человек с антипольскими навязчивыми идеями". Подтверждения запрета въезда в Польшу Вятровичу до сих пор нет.





Затем Ващиковский не рекомендовал президенту Польши Анджею Дуде осуществлять запланированный на декабрь визит в Украину. 10 ноября Дуда заявил, что визит рассматривается, но подчеркнул: "Я не согласен с тем, что люди, которые занимают высокие должности в украинской власти, имеют взгляды, которые фактически являются антипольскими".





Заявления Ващиковского и Селлина прозвучали на фоне ожидающихся отставок в польском правительстве. Глава МИД Польши - главный кандидат на отставку и возвращение в Сейм. И своими заявлениями он может просто пытаться заработать доверие избирателей-националистов, чтобы остаться в польской политике.





ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Отставка Ващиковского может незначительно снять напряжение в украинско-польских отношениях. Однако правительство Польши контролирует Ярослав Качиньский, который заявил, что Украину не пустят в Европу с культом Бандеры. Даже, если МИД Польши возглавит более прагматичный политик, глава канцелярии Дуды Кшиштоф Щерский, исторические вопросы с повестки дня не исчезнут. Кроме того, высокие рейтинги ПиС и слабость польской оппозиции позволяют прогнозировать, что партия останется у власти и после 2019 года.





Можно недолюбливать ПиС, но нужно искать стратегию, как лучше выстроить отношения с польской властью, которая дает понять, что для нее вопросы истории играют куда большее значение, чем для правительства Гражданской платформы (2007-2015). При этом в Варшаве вовсе не собираются отказываться от поддержки Украины в борьбе с агрессией - это и вопрос польской национальной безопасности.





В текущей ситуации не нужно создавать дополнительные поводы для обострения отношений запретом на эксгумацию останков погибших поляков и делать вид, что не было проблем в общей истории в прошлом. Совершенно не понятно, как такие шаги могут улучшить восприятие УПА в польском обществе. Уж точно они не сулят улучшения украинско-польских отношений. Разумеется, не стоит ожидать от какой-либо польской власти восстановления памятников УПА, как того хотят в УИНП. Кто бы ни был у власти в Польши, подобное решение для польских политиков будет суицидальным. Но нужно настаивать на расследовании разрушений, охране существующих украинских памятников, а также попытаться добиться расширения сотрудничества в секторах, где у обеих стран много общих интересов.





Кроме того, стоит вопрос, кто определяет политику Украины на польском направлении. Определяет ли ее Порошенко, МИД, или глава Института национальной памяти Владимир Вятрович? Пока что ярко выражена лишь позиция последнего, активно комментирующего нынешнее обострение отношений в СМИ. Однако не должно быть так, чтобы находящийся на госслужбе человек, ответственный за архивы и политику памяти, вмешивался в вопросы внешней политики. Второй важный вопрос - получится ли у Вятровича проводить диалог с польскими историками, если в Польше к нему так негативно настроены? Может ли быть такой диалог когда-либо результативным?





На западном направлении у Украины уже и так много проблем. На данный момент у Украины испорчены отношения с Венгрией - правительство Орбана пытается тормозить сотрудничество Украины с НАТО из-за 7-й статьи закона об образовании. Эта же статья стал причиной отмены визита в Украину президента Румынии Клауса Йоханниса, хотя после агрессии Кремля украинско-румынские отношения складывались почти идеально. Если добавить к этому перечню ухудшение отношений с Польшей и двойственную политику словацкого премьера Роберта Фицо, который будет только рад снятию санкций с России, то картина вырисовывается совершенно безрадостная. О каких успехах украинской внешней политики можно говорить, когда на горизонте маячит угроза вражды Украины со всеми ближайшими соседями, а в Кремле есть повод открыть шампанское?









Украинской безопасности явно угрожает не нелегальные польские памятники или эксгумация останков погибших поляков. Украине угрожает политика Кремля, заинтересованного в нагнетании ситуации вокруг обоюдных исторических обид Польши и Украины, и желание некоторых политиков заработать себе на польско-украинской вражде политический капитал и получить теплое местечко во власти или парламенте.







