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11 ноября 17, 11:37
Мадрид обвиняет Москву в организации очередных кибератак
хакеры
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Испанские власти уверены в том, что Россия пыталась вмешаться в ход процесса, связанного с провозглашением независимости Каталонии. 

Об этом передает El Pais.

Представитель испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго и министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль утверждают, что иностранные стороны пытались повлиять на ход и результаты референдума, который привел регион в состоянии политического кризиса. Это уже на первая атака, сигнал которой идет со стороны территории РФ, а потому мы будем готовить поданиена следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Не исключено, что операции могли исходить и с других частей мира, но все же не знаем кто эти люди, а потому необходимо срочно провести расследование с целью установки конкретных источников сигналов, а возможно и исполнителей этих атак, которые угрожали конституционному порядку Испании.

Как сообщалось, недавно в CNN заявили, что Британия подвергалась кибератаке со стороны Москвы во время Brexit.
URA-Inform
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