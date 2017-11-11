Сколько украинских моряков находится в тюрьмах за границей?

В зарубежных тюрьмах находятся 214 моряков — граждан Украины. Об этом говорится сообщает МИД Украины.

"Департамент консульской службы держит на контроле дела 214 моряков-граждан Украины, по которым компетентные органы иностранных государств, в частности, Греции, Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции, Шри-Ланки выбрали содержание под стражей в качестве меры пресечения", — отмечают в министерстве.

Вместе с тем эксперты утверждают, что назвать точную цифру, сколько украинских моряков попало в тюрьму, практически невозможно. В благотворительной организации "Ассоль" сообщили, что некоторые задержанные пытаются решить свои проблемы собственными силами и средствами, не обращаясь в консульства, МИД, профсоюзы, профильные организации.

Напомним, раз в пять лет международные организации BIMCO и ISF публикуют данные о рынке труда на мировом торговом флоте. Последний отчет Manpower Report вышел в 2016 году.

В докладе говорится, что только в 2015-м работать на зарубежные суда устроились 69 тыс. украинцев. Таким образом, наша страна попала в топ-6 крупнейших поставщиков рабочей силы мировым судовладельцам.