Трамп старается стать другом Ким Чен Ыну

Американский президент Дональд Трамп предположил, что может подружиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом лидер США сообщил у себя в Twitter.

"Почему Ким Чен Ын хочет оскорбить меня, называя "старым", в то время как я ни разу не называл его "маленьким и толстым"? Я так стараюсь стать его другом – возможно, это когда-нибудь случится!" – отметил Трамп.

В ретвитах к записи президента США пользователи предположили, что его аккаунт взломали.

Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако считает, что условий для этой встречи все еще нет.