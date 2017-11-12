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12 ноября 17, 10:13
Трамп старается стать другом Ким Чен Ыну
Трамп
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Американский президент ответил на оскорбления северокорейского диктатора.

Американский президент Дональд Трамп предположил, что может подружиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом лидер США сообщил у себя в Twitter.

"Почему Ким Чен Ын хочет оскорбить меня, называя "старым", в то время как я ни разу не называл его "маленьким и толстым"? Я так стараюсь стать его другом – возможно, это когда-нибудь случится!" – отметил Трамп.

В ретвитах к записи президента США пользователи предположили, что его аккаунт взломали.

Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако считает, что условий для этой встречи все еще нет. 
Korrespondent
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