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12 ноября 17, 13:50
Трамп и Дутерте наконец-то встретились
Трамп и Дутерте
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп первый раз за свою каденцию поговорил с филиппинским коллегой Родриго Дутерте.

Об этом сообщает "Агентство Анадолу".

Пресс-секретарь президента Филиппин Гари Роке рассказывает, что разговор двух лидеров проходил недолго, однако им обоим представилась возможность познакомиться. Кроме того, лидеры обсудили возможное экономическое сотрудничество. Также Трамп призвал своего коллегу быть более умеренным в своей внутренней политике, так как это очень плохо влияет на инвестиционный имидж государства.

Глава Белого Дома отметил огромный туристический потенциал страны, который Манила использует не на полную силу.

Как сообщалось, недавно министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что Пентагон не обеспокоен вооруженными поставками в Манилу со стороны России.
URA-Inform
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