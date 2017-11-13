В Словакии украинцы попали в ДТП, есть жертвы

В Словакии в результате столкновения микроавтобуса и грузовика – обе машины на украинской регистрации – погиб украинец, 1979 года рождения.

Об этом пишет Кarpatnews со ссылкой на словацкие СМИ.

Авария произошло вчера, около 23:00 возле села Нижний Грабовец. В результате ДТП погиб украинец, который находился в микроавтобусе "Мерседес". Водитель этого авто и еще двое пассажиров, все украинцы, получили тяжелые травмы. Все они возвращались с заработков из Чехии.

Полиция начала уголовное производство.