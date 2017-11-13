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13 ноября 17, 11:13
Премьер Испании призывает компании не уходить из Каталонии
каталония
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал компании, расположенные в Каталонии, не выводить бизнес из региона.

По его мнению с назначенными выборами в Каталонии в регион вернется спокойствие. Как заявил глава правительства во время визита в Барселону, который он осуществил впервые с провозглашения независимости в воскресенье, 12 ноября, выборы назначены на 21 декабря. Я уверен, что после выборов в Каталонию вернется спокойствие и что мы будем свидетелями эпохи доброго сосуществования, - сказал премьер, добавив, он надеется, что "сепаратисты потеряют поддержку".

Жители Каталонии увидели, что они не могут выполнить своих обещаний, - добавил Рахой. Премьер также отметил, что у его правительства нет плана "Б" на случай, если сторонники независимости получат большинство в новом региональном парламенте.

Напомним, в конце октября Рахой распустил правительство и парламент Каталонии, введя прямое управление в регионе, и назначил досрочные выборы на 21 декабря.

Как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Испании в пятницу утром, 10 ноября, принял решение арестовать спикера парламента Каталонии Карме Форкадель. Она отправится в тюрьму, но суд дал ей возможность внести залог в размере 150 тысяч евро. Как сообщает El Mundo, еще четырем членам президиума каталонского парламента дали неделю на то, чтобы внести залог в размере 25 тысяч евро на каждого.
URA-Inform
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