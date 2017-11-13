В Венесуэле открыли памятник Ленину

В столице Венесуэлы Каракасе 12 ноября открыли бюст Владимиру Ульянову Ленину, передает канал VTV.

Отмечается, что церемония открытия прошла на проспекте Боливара – главного национального героя южноамериканской страны.





Develan busto de revolucionario ruso Vladímir Ilich Uliánov “Lenin” en centro de Caracas (+Video) https://t.co/OmZMJ6lTUD pic.twitter.com/dod5eBZCnK

Напомним, в день 100-летия русской революции 7 ноября в Каракасе прошел массовый митинг, на котором выступил и президент Николас Мадуро.

"Мы говорим Ленину − идите с нами! Этот народ тоже твой. Да здравствует Ленин! Да здравствует Троцкий! Да здравствует Чавес и Мадуро!" − заявил глава Венесуэлы на торжестве.

Ранее сообщалось, что в мае протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу в городе Вилья-дель-Росари, а позже стало известно, что сожгли его дом в Сабанете.