Европейские страны отдаляются от России

О том, какие причины послужили отдалению стран Европы от России, повествует в своей публикации Юлиан Ханс из Sueddeutsche Zeitung.

В своей статье журналист опирается на данные опроса, проведенного Фондом им. Кёрбера среди жителей Германии, России и Польши и посвященного теме отношений между данными государствами.

По данным исследования, "57% опрошенных в Польше и 56% участвовавших в опросе жителей Германии согласны с утверждением, что Россия является частью Европы, в самой России такого мнения придерживается только каждый второй, что равняется 49%", пишет автор.

В качестве причины причисления России к Европе "большая часть опрошенных называет географическое положение страны", однако, как отмечает автор, "культурное сходство между государствами обнаруживает только один из десяти опрошенных в каждой стране".

"По мнению большинства участников опроса во всех трех странах, конфликт на Украине и введенные в результате него санкции стали причиной ухудшения международных отношений. В самой России только 24% опрошенных высказали мнение о том, что причиной отдаления стран друг от друга стало расширение НАТО на восток", - информирует издание.

"Тем не менее, большинство людей в России, Польше и Германии хотят, чтобы отношения между странами вновь наладились, хотя это желание выражено с разной интенсивностью в каждом из государств: так, сближение стран важно для 95% немцев и 80% поляков. В России такое желание выразили только 66% опрошенных", - резюмирует автор.