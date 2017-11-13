Трамп - "полезный идиот" для Путина

"Спецслужбам США Трамп доверяет меньше, чем бывшему агенту КГБ", - заявляет Дирк Хауткапп в своей публикации на страницах австрийского издания Kurier.

Более важные вопросы, связанные с азиатским турне американского президента, были вытеснены вчера в ходе обсуждений в Вашингтоне странным "скачкообразным" курсом Трампа в теме предполагаемого вмешательства России в ход предвыборной кампании в США. "Кому же Трамп доверяет больше? Шефу Кремля (...) или собственным спецслужбам?" - задается вопросом издание.

Автор отмечает, что "до сегодняшнего дня Трамп упорно склонялся к тому, чтобы отдавать предпочтение Путину. Что лишь усиливает подозрения Вашингтона о том, что у Москвы все-таки есть компромат на бизнесмена". "Путин меня абсолютно уверил в том, что он не вмешивался в наши выборы", - цитирует журналист слова президента США. Трамп призывает к тому, чтобы наконец оставить в покое данную тему, "ведь в ядерном конфликте с Северной Кореей США вполне может понадобиться помощь Москвы", замечает журналист.

Поведение Трампа вызвало на родине чрезвычайно сильную реакцию, так как он "фактически представил им же самим уволенных или ушедших в отставку бывших глав ЦРУ и ФБР лжецами - и это несмотря на то, что их преемники пришли в этом деле к точно такому же выводу: Москва намеревалась повлиять на выборы в США ради победы Трампа", сообщается в издании.

Автор упоминает слова Джеймса Клеппера, бывшего руководителя 17 американских спецслужб, который назвал поведение Трампа, не желающего смотреть правде в лицо, "бесцеремонным". А экс-заместитель генпрокурора Салли Йейтс назвала поведение президента США "бессовестно непатриотичным". "Правда, - замечает автор публикации, - в ходе следующей встречи с журналистами Трамп нехотя пошел на попятный". "Я верю нашим спецслужбам", - заявил глава Белого дома.

В заключение журналист приводит высказывание Томаса Райта, исследователя из Брукингского института: "Трамп играет для Путина роль "полезного идиота", никогда прежде мы не видели такой слабости американского президента".