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13 ноября 17, 17:24
В США неизвестный открыл стрельбу во время концерта
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В американском городе Атланта неизвестный устроил стрельбу на концерте Masquerade at Underground Atlanta. В результате погибли два человека, еще двое ранены.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По предварительным данным, неизвестный нацелился на людей и открыл стрельбу. Один человек погиб на месте, еще один скончался уже в больнице. Двое потерпевших получили пулевые ранения в ноги, сейчас они находятся под присмотром медиков.

Стрелка пока не задержали, сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия и разыскивает свидетелей.

Как сообщалось ранее, в Белгород-Днестровском районе Одесской области неизвестный мужчина начал стрелять во дворе жилого дома. Так, во время перестрелки один человек погиб, другой находится с тяжелыми травмами в больнице. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. В свою очердь задержанный утверждает, что убивать никого не собирался.
URA-Inform
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