Трамп-младший подтвердил переписку с WikiLeaks

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший во время избирательной кампании своего отца поддерживал контакты с Wikileaks. Вечером в понедельник, 13 ноября, он опубликовал в Twitter свою переписку в микроблоге с этим разоблачительным порталом. Ранее о переписке сообщил журнал The Atlantic.

Из твитов, обнародованных сыном главы Белого дома, видно, что он получил от Wikileaks несколько запросов и лишь в трех случаях ответил. В одном из них разоблачители попросили Трампа-младшего прокомментировать запуск одной общественной организацией сайта putintrump.org, на что он ответил, что ничего об этом не знает, но пообещал навести справки.

В другой раз сотрудников Wikileaks интересовал публичный комментарий по поводу одного сообщения о Клинтон, на что политик ответил, что уже дал его. Третий контакт заключался в том, что Трамп спросил, что стоит за одним разоблачением, о котором он недавно прочел. На это портал попросил Трампа-старшего поделиться одной ссылкой.

В ходе президентской гонки сайт Wikileaks обнародовал электронные письма кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, полученные в результате хакерских атак. Эта публикация очень испортила позиции Клинтон на выборах. Американские спецслужбы считают, что за взломом ее почты стоят российские власти.