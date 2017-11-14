Фантомная армия Европы

Редакция британской The Times сообщает, что в ответ на просьбу США увеличить расходы на оборону европейские члены НАТО предложили создать организацию, которую "можно воспринимать как предшественника европейской армии". "Эта мера, на которой настояли Франция и Германия, ошибочна", - убеждены журналисты.

"Оборона Европы не укрепится за счет ослабления связи с Соединенными Штатами или конкуренции с НАТО. Так называемое постоянное структурное сотрудничество (Permanent Structured Cooperation, Pesco) разработано, прежде всего, для облегчения совместных инвестиций в оборонные закупки и исследования, а также утверждения ЕС как блока, надежно обеспечивающего безопасность своих граждан. Это не новая идея. Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, назвал ее "спящей красавицей Лиссабонского договора" 2009 года. Если так, то ее не следовало бы пробуждать поцелуем", - говорится в статье.

По мнению издания, президент Франции Макрон хочет от Pesco большего, чем эта организация может дать. А именно, он выступает за формирование ключевой группы европейских государств, готовых к сложным миссиям, и создание полновесной военной штаб-квартиры. По-видимому, его план подразумевает использование Pesco для углубления европейской интеграции.

"Это привело бы к созданию двухскоростной Европы. Польша уже выражает сомнения. США по-прежнему скептически относятся к этой идее, так как из-за нее страны-члены будут фактически тратить больше денег, и справедливо подозревает, что энергия, стоящая за Pesco, проистекает в меньшей степени из боязни России, чем из желания отгородиться от давления со стороны Трампа в будущем. В конечном итоге это может вбить клинья между Восточной и Западной Европой, между Америкой и ЕС. Великобритании следует держаться на расстоянии. Ее приоритетом должно стать придание силы и авторитета НАТО в предстоящие годы", - резюмирует редакция.