Тереза Мэй обвиняет РФ в распространении фейковых новостей

"Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы и внедрении фейковых новостей в СМИ в рамках необычайной атаки на российские попытки "использовать информацию в военных целях", чтобы сеять раздор на Западе", - передает корреспондент британской газеты The Guardian Ровена Мейсон.

Премьер-министр Британии высказалась по поводу "масштаба и природы" российских действий во время выступления на банкете лорда-мэра, заявив, что Россия "угрожает международному порядку, от которого мы все зависим", сообщает издание. Перечислив попытки России по подрыву западных институтов в последние годы, Мэй сказала: "У меня для России очень простой месседж. Мы знаем, что вы делаете. И вы не преуспеете".

"Ее речь является серьезной эскалацией предупреждений Британии о России, в то время как глава британского МИДа Борис Джонсон готовится посетить Москву до конца года в рамках стратегии осторожного взаимодействия с администрацией Владимира Путина", - комментирует автор.

Мэй заявила, что после аннексии Крыма Россия "разжигала конфликт в Донбассе, неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и развернула непрерывную кампанию кибершпионажа и подрывных действий", передает газета. "Сюда, среди прочего, входят вмешательство в выборы и взлом министерства обороны Дании и Бундестага", - добавила премьер-министра Британии.

"Она (т.е. Россия. - Прим. ред.) пытается использовать информацию в военных целях. Задействует свои государственные СМИ для внедрения фейковых новостей и измененных в фотошопе изображений с целью посеять раздор на Западе и подорвать наши институты", - цитирует автор Мэй.

Источник на Даунинг-стрит рассказал изданию, что выступление Мэй являлось ответом не на какое-то конкретное событие, но, скорее, на растущий корпус свидетельств того, что российские власти пытаются вмешаться в западную политику.

"Резкая критика российских действий со стороны премьер-министра контрастирует с комментарием (...) Дональда Трампа, который сказал в субботу, что верит опровержениям Владимира Путина касательно вмешательства в американские президентские выборы", - отмечает журналистка.

"Мэй не сказала в понедельник, обеспокоена ли она вмешательством России в какой-либо демократический процесс в Великобритании, но Бен Брэдшоу, руководящий член парламента от Лейбористской партии, был среди тех, кто призвал к расследованию под руководством судьи касательно возможности того, что Москва попыталась повлиять на результат референдума по "Брекзиту", - передает издание.