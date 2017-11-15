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15 ноября 17, 08:58
В Калифорнии произошла стрельба, пять человек погибли
стрельба
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Во вторник, 14 ноября, в американском штате Калифорния неизвестный открыл стрельбу по людям.

В результате инцидента погибли пять человек. Среди погибших - ребенок и сам стрелок. Около десяти человек получили ранения.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные пресс-секретаря медицинского центра Enloe Николь Йоханссон, на данный момент в больнице лечат пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Врачи накануне отпустили троих человек.

Отдельно три человека лечились в больнице в Реддинге, примерно в 50 милях к северу от места инцидента.

В свою очередь помощник шерифа в Северной Калифорнии отметил, что преступник открыл огонь "без предупреждения" в городе, поэтому полицейские застрелили его.

По его словам, это бы боевик, который застрелил человека и украл пикап. После того, как он разбил грузовик, подозреваемый угнал второй автомобиль и открыл беспорядочную стрельбу по людям.

Свои соболезнования в связи с произошедшим выразили калифорнийский губернатор Джерри Браун и его жена Энн, а также вице-президент Майк Пенс.

Напомним, как сообщалось, в США в городе Атланта неизвестный устроил стрельбу на концерте Masquerade at Underground Atlanta. В результате происшествия погибли два человека, еще двое ранены.
URA-Inform
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