Сенат США рассмотрит возможность запуска ядерного оружия

Об этом сообщает Euronews.

По информации издания, сенатор от Республиканской партии Боб Коркер созвал во вторник слушания по вопросу процесса запуска ядерного удара. В результате этот процесс был впервые одобрен в 1946 году, когда Гарри Трумэн стал президентом - после того, как атомные бомбы были сброшены над Хиросимой и Нагасаки.

Отметим, что президент может проконсультироваться с военными и гражданскими советниками в случае запуска ядерного оружия.

Генералы из круга президента США Дональда Трампа - глава Пентагона Джеймс Маттис, глава аппарата Белого дома Джон Келли или советник по вопросам национальной безопасности американского президента Герберт Раймонд МакМастер не имеют полномочий отменить приказ президента, отмечает издание.

Кроме того отмечается, что по последним оценкам, ракета, запущенная лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, может достичь Соединенных Штатов в течение 30-40 минут.

Напомним, как сообщалось, правительство КНДР начало разрабатывать улучшенную модель межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Известно, что такая ракета будет способна достичь территории США.