Госдепартамент жестко ответил на российский фейк о Сирии

США призывают Россию отказаться от пропаганды и дезинформации и сосредоточиться на уничтожении ИГИЛ. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт.





"Борьба с "Исламским государством" в Ираке и Сирии не является игрой. Пришло время для Москвы отказаться от пропаганды и дезинформации и сосредоточиться на уничтожении нашего общего врага", – подчеркнула Науэрт.





Она напомнила, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин подтвердили общую настроенность уничтожить "Исламское государство".

"Нелепое обвинение Министерством обороны России в причастности США к ИГИЛ, дополненное фальшивыми изображениями, не выглядит таким, которое направлено на помощь в достижении общей цели: нанести поражение "Исламскому государству", – написала Науэрт.













Как сообщалось ранее, российское оборонное ведомство выдало скриншот из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron" в качестве доказательства сотрудничества США с террористической организацией "Исламское государство". После разоблачения фейка Минобороны РФ оперативно удалило записи из соцсетей.





В Минобороны РФ также заявили, что проводят проверку в отношении сотрудника одного из подразделений, который якобы ошибочно прикрепил скриншоты из игры к заявлению о сотрудничестве США с боевиками ИГИЛ в Сирии.



