Беспорядки в Брюсселе: арестовано более 30 чел. ФОТО, ВИДЕО

Протестующие нанесли большой ущерб стоявшим близ площади де ла Моннеи автомобилям и торговым точкам. Пострадали также окна библиотеки Мутпунт.

Как сообщает Le Soir, ссылаясь на слова представителя полиции Оливье Слоса, среди арестованных - известный блогер "Варгас 92". Участники собрания начали крушить все вокруг себя, поэтому полиция немедленно вмешалась, твердо и без колебаний.

По состоянию на утро четверга ситуация находится под контролем, - заверил представитель мэра города Брюссель.

Кроме того, по его словам, они разобрали ограждения, стоявшие вокруг строившихся декораций для "праздника зимы", чтобы сделать из них баррикады против полиции.

Напомним, как сообщалось, в среду вечером, 15 ноября, в Брюсселе начались массовые беспорядки. Причиной беспорядков стала попытка полиции задержать известного видеоблогера и рэппера "Варгас 92". Так, сотни молодых людей повредили автомобили и закрыли большую станцию метро, сообщила местная полиция.