Расследование российского влияния на голосование о Брекзите

Британский парламентский комитет по делам разведки и безопасности призывают выяснить, вмешивались ли российские "фабрики троллей" в политическую жизнь Великобритании, сообщает The Guardian. "Появляется все больше доказательств того, что тысячи подложных аккаунтов могли использоваться для влияния на голосование о "Брекзите", - поясняют журналисты Роберт Бут и Алекс Херн.

"На парламентском мероприятии, когда депутаты задают вопросы премьер-министру, лейборист Мэри Кри спросила у Терезы Мэй, будет ли комитет срочно анализировать "попытки Кремля подорвать нашу демократию". Мэй ответила, что рассчитывает, что комитет обязательно будет сформирован вновь", - говорится в статье.

Издание пишет: "Британские исследователи уже установили, что не менее 419 твиттер-аккаунтов, действовавших из "Агентства интернет-исследований", связанного с Кремлем, писали о "Брекзите", а тысячи других твиттер-аккаунтов, базирующихся в России, разместили более 45 тыс. сообщений о "Брекзите" всего за 48 часов в период проведения прошлогоднего референдума. Ученые из Лондонского университета Сити подсчитали, что более 13 тыс. аккаунтов, которые писали о "Брекзите" в Twitter, исчезли после голосования; это наводит на мысль, что они были созданы с единственной целью - чтобы повлиять на голосование".

Издание также поясняет, что комитет по делам разведки и безопасности состоит из членов Палаты общин и Палаты лордов и формируется заново после каждых парламентских выборов. Он уполномочен получать доказательства от разведслужб, его первое заседание может пройти уже на следующей неделе.

Авторы сообщают: "Тем временем газете The Guardian стало известно, что российское посольство в Лондоне включило "турбонагнетатель" своей кампании официальной пропаганды в Британии, мобилизовав около 100 преданных пользователей для того, чтобы они автоматически повторяли в соцсетях его ключевые сообщения. Основатель системы Филип Перкон сказал, что посольство на данный момент записало десятки "суперфанов" в "российский дипломатический онлайн-клуб", что позволяет дипломатам Кремля мгновенно распространять сообщения среди дополнительной многотысячной аудитории; иным способом это было бы невозможно. 28-летний Перкон, родители которого - уроженцы России, сказал, что его система позволяет посольству фактически получать контроль над аккаунтами, чтобы они без участия их владельцев делали ретвиты его сообщений".

"Перкон отказался сообщить, применялся ли этот "цифровой усилитель" в отношении твита, который появился в понедельник и собрал 616 ретвитов, - ответа на заявление Мэй, что Россия вмешивается в дела западных демократий", - отмечает газета.

Мэй сказала, обращаясь к российской стороне: "Мы знаем, что вы делаете". Российское посольство ответило в Twitter: "Мы тоже знаем, что делаете ВЫ".

Издание сообщает: "Посольство называет эту цифровую систему "дипломатией будущего" и приглашает тех, кто записался, на дискуссии в посольстве, в том числе на тему "Взломать алгоритм: как сделать, чтобы ваши идеи пробились сквозь пузырь фильтров в соцсетях".

Издание отмечает: "В среду Мэй отказалась утверждать, что Россия вмешалась в "Брекзит", и поддержала позицию министра иностранных дел Бориса Джонсона, который говорит, что доказательств пока нет".

Российский президент Путин тоже отрицает причастность России, напоминает издание.