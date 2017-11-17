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17 ноября 17, 14:03
Почему Трампу нужно вооружать Украину
Трамп
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Пора прекратить политику Обамы по отказу Украине в летальном вооружении.

"Президент Трамп часто выражал желание построить лучшие, более позитивные отношения с Россией. Однако, как заявил госсекретарь Тиллерсон, улучшение двусторонних отношений будет невозможно без прекращения российской агрессии против Украины", - пишут экс-послы США на Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст в статье для The Washington Times.

"Вашингтон активизировал свои дипломатические усилия по урегулированию конфликта, как показало назначение Курта Волкера на должность спецпосланника. Но эта более серьезная дипломатия нуждается в поддержке другими мерами, такими как санкции, чтобы побудить Кремль изменить свой подход. Также пришло время, чтобы Трамп прекратил политику администрации Обамы по отказу Украине в военной помощи летальным вооружением", - говорится в статье.

"США начали помогать украинской армии в ее попытках защитить Донбасс в 2014 году. Отчасти эта помощь - радиолокационными системами обнаружения огневых позиций противника, дронами и оборудованием для защищенной связи - оказалась критически важной для солдат Киева", - отмечают авторы.

"Впрочем, администрация Обамы проводила политику предоставления военной помощи только нелетальным вооружением. Это лишило Пентагон возможности заполнить важный пробел в арсенале украинской армии - нехватку действующего переносного противотанкового оружия - на фоне того, как российская армия наводнила Донбасс танками и другой бронетехникой. Российская техника стала решающим фактором в успешном наступлении на аэропорт Донецка и Дебальцево", - рассуждают они.

"Если Киев сможет лишить Москву возможности с легкостью проводить военные операции, это увеличит перспективу того, что Кремль возьмет другой курс, который сможет привести к мирному урегулированию", - отмечают авторы.

"Трампу, продемонстрировавшему готовность предпринять активные меры в Сирии, сейчас стоит отказаться от неудачной политики его предшественника и одобрить военную помощь летальным вооружением Украине", - говорится в статье.
Inopressa
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