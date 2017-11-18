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18 ноября 17, 17:08
В США осудили попытки отрицать Голодомор в Украине
голодомор
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В Госдепе США подчеркнули, что поддерживают украинский народ.
Соединенные Штаты Америки почтили события Голодомора в Украине в 1932-33 годах и осудили попытки оспорить этот исторический факт, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
 
"В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинцев, умерших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский отбор украинских земель и урожая привели к Голодомору или "смерти от голода", что стало одним из самых ужасных деяний 20 века, превратив житницу Европы в землю колоссальных человеческих страданий", - заявила спикер Госдепа Хизер Нойерт.
 
Также в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддерживают украинский народ и "осуждают попытки оспорить этот исторический факт".
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки 7 ноября 2017 года представили приуроченный к 85 годовщине проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа. 
 
Korrespondent
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