Польша: Россия готовится к горячей войне

Недавние масштабные российско-белорусские военные учения Запад-2017 свидетельствуют о подготовке России к наступательным операциям. Об этом сказал министр обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает Укринформ.

"Учения Запад-2017 закончились два месяца назад. Они проходили в пространстве между Северным ледовитым океаном и Черным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет Искандер, которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии", – выразил мнение Мацеревич.

По его словам, речь идет не о новой холодной войне, а именно о подготовке к горячему противостоянию.

"С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это – не новая холодная война, а введение к горячей войне", – подчеркнул министр обороны Польши.

Как сообщалось, ранее Антони Мацеревич назвал Россию самой большой угрозой для мировой безопасности. По его мнению, эта страна подорвала мировой порядок.