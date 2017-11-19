Во Франции прошел марш против Макрона

Несколько тысяч человек 18 ноября прошли "маршем на Елисейский дворец" против антисоциальной политики президента Франции Эммануэля Макрона, передает AFP
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Отмечается, что инициаторами шествия стали представители главных французских профсоюзов.
По данным организации Социальный фронт на марш в центре Парижа вышли три тысячи человек, полиция же насчитала 1800 участников.
"Мы скажем президенту богатых, что мы думаем о том, какие убытки он собирается спровоцировать", − скандировали в толпе.
По дороге к Елисейскому дворцу агрессивно настроенные молодые люди били витрины банков и магазинов и зажигали файеры.
Подступы к резиденции Макрона манифестантам перекрыли многочисленные наряды французской полиции.
Марш инициировали представители левого Общественного фронта. Он был направлен против реформ президента и правительства в социально-трудовой сфере, которые, в частности, значительно упрощают процесс увольнения сотрудников.
Напомним, в октябре в городах по всей Франции около 37,7 тысячи человек приняли участие в акциях протеста против реформы трудового законодательства.