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19 ноября 17, 11:28
Во Франции прошел марш против Макрона
протест
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Во время демонстрации участники акции били витрины и ломали банкоматы.
Несколько тысяч человек 18 ноября прошли "маршем на Елисейский дворец" против антисоциальной политики президента Франции Эммануэля Макрона, передает AFP.
 
Отмечается, что инициаторами шествия стали представители главных французских профсоюзов.
 
По данным организации Социальный фронт на марш в центре Парижа вышли три тысячи человек, полиция же насчитала 1800 участников.
 
"Мы скажем президенту богатых, что мы думаем о том, какие убытки он собирается спровоцировать", − скандировали в толпе.
 
По дороге к Елисейскому дворцу агрессивно настроенные молодые люди били витрины банков и магазинов и зажигали файеры.

Подступы к резиденции Макрона манифестантам перекрыли многочисленные наряды французской полиции.
 
Марш инициировали представители левого Общественного фронта. Он был направлен против реформ президента и правительства в социально-трудовой сфере, которые, в частности, значительно упрощают процесс увольнения сотрудников.
 
 
 

Напомним, в октябре в городах по всей Франции около 37,7 тысячи человек приняли участие в акциях протеста против реформы трудового законодательства.
Korrespondent
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