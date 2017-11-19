Президента Зимбабве отстранили от должности главы партии

Главу правящей партии Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности. Соответствующее решение принято на заседании партии в воскресенье, 19 ноября.

"Он был отстранен", — сказал один из членов партии Зимбабвийский африканский национальный союз, которая является правящей в стране.

Еще три члена партии подтвердили эту информацию

Его пост занял бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе уволил две недели назад.

В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.

Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".

Мугабе находится у власти уже 36 лет, с момента обретения страной независимости от Британии в 1980 году: сперва в должности премьера, а с 1987 года — президента.

Последний раз он подтвердил свой президентский статус на выборах в 2013 году, несмотря на заявления о нарушениях, допущенных в ходе голосования.

Ранее Мугабе заявлял, что готов править, пока не умрет. При этом он подчеркнул, что готов выйти на пенсию, если такова будет воля его партии.

В адрес Мугабе звучат обвинения в диктатуре и притеснении оппозиции, которые он отрицает.

Зимбабве, которая до 1980 года входила в число самых развитых стран Африки, сейчас относится к беднейшим государствам мира и находится в тяжелой экономической ситуации. Наряду с огромным дефицитом бюджета страна столкнулась с гиперинфляцией национальной валюты, зимбабвийского доллара.