Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон

Об этом сообщает ABC News.

По инфорпмации издания, на прошлой неделе убийце стало очень плохо и соответственно он попал в больницу. Так, его состояние врачи оценивали как критическое. Также известно, что Чарльз был госпитализирован в январе 2017 года. Тогда у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта, после лечения Мэнсона снова вернули в тюрьму.





В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", зарезали в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсона признали виновным в двух других убийствах. Его и трех сообщниц приговорили к смертной казни, однако они избежали высшей меры благодаря ее временной отмене в Калифорнии в 1972 году.



Таким образом, приговор был заменен пожизненным заключением. Убийца регулярно подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но комиссия их отклоняла.

Напомним, как сообщалось ранее, полиция Австрии задержала наемного убийцу из Пакистана, убившего 70 человек.