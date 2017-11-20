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20 ноября 17, 09:46
Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон
Чарльз Мэнсон
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В американской тюрьме отбывавший пожизненное заключение убийца Чарльз Мэнсон ушел из жизни в возрасте 84 лет. 

Об этом сообщает ABC News.

По инфорпмации издания, на прошлой неделе убийце стало очень плохо и соответственно он попал в больницу. Так, его состояние врачи оценивали как критическое. Также известно, что Чарльз был госпитализирован в январе 2017 года. Тогда у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта, после лечения Мэнсона снова вернули в тюрьму.


В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", зарезали в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсона признали виновным в двух других убийствах. Его и трех сообщниц приговорили к смертной казни, однако они избежали высшей меры благодаря ее временной отмене в Калифорнии в 1972 году.

Таким образом, приговор был заменен пожизненным заключением. Убийца регулярно подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но комиссия их отклоняла.

Напомним, как сообщалось ранее, полиция Австрии задержала наемного убийцу из Пакистана, убившего 70 человек.
URA-Inform
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