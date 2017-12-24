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24 декабря 17, 09:57
Новые санкции ООН КНДР назвала актом войны
КНДР
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В Пхеньяне намерены принципиально искоренить "ядерные угрозы США".

Последние санкции ООН против Северной Кореи является актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявило МИД КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на официальное северокорейское информагентство KCNA.

"Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье заявило, что последние санкции против КНДР является актом войны, что практически означает экономическую блокаду страны",- говорится в сообщении.

При этом Пхеньян пригрозил "наказать тех, кто поддержал этот шаг".
Korrespondent
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