Новые санкции ООН КНДР назвала актом войны

Последние санкции ООН против Северной Кореи является актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявило МИД КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на официальное северокорейское информагентство KCNA.

"Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье заявило, что последние санкции против КНДР является актом войны, что практически означает экономическую блокаду страны",- говорится в сообщении.

При этом Пхеньян пригрозил "наказать тех, кто поддержал этот шаг".