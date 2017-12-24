Крупнейший в мире самолет-амфибию испытали в Китае. ВИДЕО

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 в воскресенье, 24 декабря, успешно завершил первый тестовый полет, сообщает CCTV.

Самолет взлетел утром из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун. Он провел в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи километров. Самолет сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет планируют использовать для спасательных операций и борьбы с лесными пожарами.

Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, за 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.



Гидросамолет может находиться в воздухе до 12 часов, его максимальная скорость –500 километров в час.