Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.03
USD
27.86
RUB
0.48
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 декабря 17, 10:01
Крупнейший в мире самолет-амфибию испытали в Китае. ВИДЕО
самолет-амфибию
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самолет AG600 совершил первый тестовый полет.
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 в воскресенье, 24 декабря, успешно завершил первый тестовый полет, сообщает CCTV.
 
Самолет взлетел утром из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун. Он провел в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи километров. Самолет сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников.
 
Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет планируют использовать для спасательных операций и борьбы с лесными пожарами.
 
 
Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, за 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.
 
Гидросамолет может находиться в воздухе до 12 часов, его максимальная скорость –500 километров в час.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Китае робот провел операцию по имплантации зубов (ВИДЕО)
Трамп: Россия может помочь урегулировать вопрос Украины
В Китае робот сдал экзамен врача
США ввели санкции против Северной Кореи и Китая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
О перспективах Украины высказался Квасьневский
noimageНовые санкции ООН КНДР назвала актом войны
noimageПожар в торговом центре на Филиппинах: десятки погибших
noimageВидео аварии c новейшим авианосца Британии (ВИДЕО)
noimageПодарок Трампа для Владимира Путина
Лента новостей