Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.03
USD
27.86
RUB
0.48
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 декабря 17, 13:57
О перспективах Украины высказался Квасьневский
квасьневский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У Украины есть хороший шанс на сближение с ЕС после выхода оттуда Великобритании, бывший польский лидер
Экс-президент Польши Александр Квасьневский видит вступление Украины в ЕС через 10-15 лет, а вот в отношении НАТО видит проблемы из-за России.

Об этом он рассказал в интервью для "112 Украина".

Он назвал главные опасения, что может помешать Украине в сближении с ЕС.

"Европейский Союз – это легче представить себе, если Европейский Союз будет развиваться нормально. Парадокс, но для вас есть новый шанс, потому что Европейский Союз без Великобритании создает немножко больше пространства для новых стран, для больших стран, как Украина. Думаю, можно представить Украину в близких отношениях в течение следующих 10-15 лет. Важно, чтобы в это время ЕС не вошел в следующий кризис, или, например, волна мигрантов не была такая сильная. Ведь тогда в ЕС скажут, что не можем никого принимать, это зависит от многих факторов", – рассказал Квасьневский.

По его мнению, Россия заинтересована, чтобы ЕС был в каком-то постоянном кризисе и не мог идти вперед. Он отметил, что Москву не устраивает сценарий, что Украина может оказаться в ЕС, однако готовы на него согласиться.

Другое дело Североатлантический альянс, считает экс-президент Польши. Он считает вопрос вступления Украины в НАТО более сложным, так как здесь важную роль играет России, которая категорически против этого.

"Что касается НАТО, их позиция жесткая. Потому что они были против расширения НАТО. Я думаю, это серьезная проблема и в отношениях с Америкой, и со многими странами НАТО … Очень важно для Польши, чтобы Украина была в НАТО. Запад, конечно, имеет большую проблему с Украиной. Почему? Потому что все гарантии, которые дали члены Совета безопасности ООН и которые были подписаны в Будапеште, после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, они были только на бумаге. Во время кризиса в Крыму оказалось, что бумага – это только бумага... И теперь, конечно, найти какую-то новую форму гарантий безопасности для Украины – не принимая Украину в НАТО – это вопрос сложный", – подчеркнул Квасьневский.

Экс-президент Польши считает , что для безопасности в Европе Украина очень важна, так как это большая страна в центре Европы, между Россией и Западом.

Как заявлял ранее президент Петр Порошенко, Украина станет членом ЕС и НАТО. Он напомнил, что украинские дипломаты выиграли борьбу с российской агентурой, мешавшей проевропейскому курсу Украины.

Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Чем и как Украине помогает НАТО : детальная инфографика
Эрдоган назвал Меркель "врагом Турции"
На военные учения России и Беларуси НАТО направит экспертов
Учения России и Беларуси похожи на подготовку к войне - НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Крупнейший в мире самолет-амфибию испытали в Китае. ВИДЕО
noimageНовые санкции ООН КНДР назвала актом войны
noimageПожар в торговом центре на Филиппинах: десятки погибших
noimageВидео аварии c новейшим авианосца Британии (ВИДЕО)
noimageПодарок Трампа для Владимира Путина
Лента новостей