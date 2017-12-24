О перспективах Украины высказался Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский видит вступление Украины в ЕС через 10-15 лет, а вот в отношении НАТО видит проблемы из-за России.





Об этом он рассказал в интервью для "112 Украина".





Он назвал главные опасения, что может помешать Украине в сближении с ЕС.





"Европейский Союз – это легче представить себе, если Европейский Союз будет развиваться нормально. Парадокс, но для вас есть новый шанс, потому что Европейский Союз без Великобритании создает немножко больше пространства для новых стран, для больших стран, как Украина. Думаю, можно представить Украину в близких отношениях в течение следующих 10-15 лет. Важно, чтобы в это время ЕС не вошел в следующий кризис, или, например, волна мигрантов не была такая сильная. Ведь тогда в ЕС скажут, что не можем никого принимать, это зависит от многих факторов", – рассказал Квасьневский.





По его мнению, Россия заинтересована, чтобы ЕС был в каком-то постоянном кризисе и не мог идти вперед. Он отметил, что Москву не устраивает сценарий, что Украина может оказаться в ЕС, однако готовы на него согласиться.





Другое дело Североатлантический альянс, считает экс-президент Польши. Он считает вопрос вступления Украины в НАТО более сложным, так как здесь важную роль играет России, которая категорически против этого.





"Что касается НАТО, их позиция жесткая. Потому что они были против расширения НАТО. Я думаю, это серьезная проблема и в отношениях с Америкой, и со многими странами НАТО … Очень важно для Польши, чтобы Украина была в НАТО. Запад, конечно, имеет большую проблему с Украиной. Почему? Потому что все гарантии, которые дали члены Совета безопасности ООН и которые были подписаны в Будапеште, после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, они были только на бумаге. Во время кризиса в Крыму оказалось, что бумага – это только бумага... И теперь, конечно, найти какую-то новую форму гарантий безопасности для Украины – не принимая Украину в НАТО – это вопрос сложный", – подчеркнул Квасьневский.





Экс-президент Польши считает , что для безопасности в Европе Украина очень важна, так как это большая страна в центре Европы, между Россией и Западом.





Как заявлял ранее президент Петр Порошенко, Украина станет членом ЕС и НАТО. Он напомнил, что украинские дипломаты выиграли борьбу с российской агентурой, мешавшей проевропейскому курсу Украины.



