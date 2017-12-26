Девять пищевых мифов, которые наконец развеяны

Если вы не хотите проглатывать фейковые новости, то не верьте всему, что вам говорят, пишут журналисты Рафаэль Элькриф и Дебора Мале на портале Slate.fr.

Мы тоже, как Facebook, хотим изгнать фейковые новости и составили для вас маленькое рождественское меню пищевой дезинформации, которую нелегко переварить, говорится в статье.

1. Будда не был толстым

То, что вы знаете и во что вы верите: мужчина с двойным подбородком, женской грудью и огромным животом. Вряд ли мы можем обвинить Будду в том, что он злоупотреблял фотошопом.

Оборотная сторона обмана: воплощения Будды не являются изображением самого Будды. Исторически создатель буддизма Сиддхартха Гаутама был принцем, закаленным в лишениях, покинувшим мир, чтобы стать отшельником в пещере, и исторические данные позволяют судить о том, что он был худым. В частности, такое его изображение можно увидеть в Юго-Восточной Азии. Ничего общего с его тучной версией по имени Хотэй или Будай, старым китайским монахом - если ему погладить живот, то это якобы приносит счастье, пишут журналисты.

2. В Библии не было яблока

Оборотная сторона обмана: знаменитый фрукт на самом деле не идентифицирован. "В древнееврейских текстах, написанных до нашей эры, о яблоке ничего не говорится, потому что такого повествования вообще не существует", - подчеркивает Жан-Мари Юссер, профессор истории религии на факультете исторических наук в Страсбургском университете.

"Лишь во II веке, когда начался расцвет христианства, латинский перевод идентифицировал плод как яблоко, хотя долгое время считалось, что запретным плодом был инжир, поскольку Адам и Ева были "одеты" в листья фигового дерева".

3. Банановая конфета имеет вкус банана

Оборотная сторона обмана: в реальности банановая конфета имеет вкус банана сорта Gros Michel, которого больше не существует, на основе которого был создан искусственный аромат банана.

4. Марко Поло не ввез макароны в Италию

Оборотная сторона обмана: миф о Поло появился в конце 1920-х годов в издании Macaroni Journal.

Макароны уже присутствовали в Италии, когда Марко Поло вернулся из своей поездки; вероятно, они были ввезены арабами во время завоевания Сицилии.

5. На первый День благодарения не подавали индейку

То, что вы знаете и во что вы верите: что отцы-пилигримы, едва высадившись в Плимуте, отблагодарили добрую сотню местных американских индейцев, собравшись вокруг фаршированной индейки в 1621 году.

Оборотная сторона обмана: на самом деле, дикая индейка действительно присутствовала в этом регионе в ту эпоху, но эксперты скорее склоняются к мнению, что блюдо состояло из дикой птицы, такой, как гуси или утки, продолжают авторы статьи.

6. Всемирной организации здравоохранения наплевать, делаете ли вы 10 тыс. шагов в день

Оборотная сторона обмана: цифра взята из маркетингового психоза вокруг японского шагомера под названием Manpo-kei, как раскрыло издание New York Magazine.

Когда проводились Олимпийские игры 1964 года, впервые организованные в Японии, Yamasa Corporation запустила выпуск таких шагомеров, лозунг которых напоминал, что нужно ходить по 10 тыс. шагов в день. Эти цифры были подтверждены японским ученым Есиро Хатано, который считал, что такое количество шагов позволит сжигать 300 калорий, а значит, поддерживать хороший вес, говорится в статье.

Второй обман состоял в том, что этот результат основывался на исследованиях, проводимых на японских жителях, питание и образ жизни которых не имеет ничего общего с питанием и образом жизни европейцев или американцев.

7. Шпинат нашпигован железом

Оборотная сторона обмана: репутация шпината как суперконцентрата железа идет от ляпа, случившегося в XIX веке.

Немецкий химик Э. фон Вольф, уполномоченный оценить состав различных пищевых продуктов, счел, что в 100 г шпината содержится 2,7 мг железа. Однако человек, которому было поручено перенести эти данные в документ, ошибся и записал пищевую ценность как 27 мг (да, это меняет дело), указывают журналисты.

8. Картофель, тушеный с беконом, залитый савойским сыром Реблошон и сливками, - не традиционное блюдо

Оборотная сторона обмана: это выдумка, искусно отработанная межпрофессиональным синдикатом сыра Реблошон в 1980-е годы, чтобы стимулировать продажу савойского сыра. Секрет Полишинеля, которым делились между собой шеф-повара, говорится в статье.

9. Печенье с предсказаниями - не китайского происхождения

Оборотная сторона обмана: печенье с предсказаниями имеет японское происхождение, вернее, оно появилось в местечке Фукакуса, неподалеку от Киото. Его настоящее название - "печенье удачи", его форма напоминает колокольчики в японских храмах (отсюда факт того, что они содержат также и предсказания), поясняют авторы статьи.