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26 декабря 17, 09:43
СМИ США раскрыли операцию дискредитации Майдана. - ГРУ
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Американская газета The Washington Post раскрыла подробности информационной кампании российских спецслужб, которая предшествовала военному вторжению
После побега экс-президента Украины Виктора Януковича во время Революции достоинства в 2014 году Главное разведывательное управление России (ГРУ) запустило информационную кампанию в соцсетях по дискредитации Майдана и новой власти. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет ГРУ, который оказался в их распоряжении. 

В сообщении сказано, что российские спецслужбы создали 23 февраля 2014 года "множество фейковых аккаунтов" в соцсетях Facebook и Вконтакте. Также газета отмечает, что спецоперация "предвещала" то, что Кремль сделает через два года, в 2016 году, в США во время президентской кампании. 

Отмечается, что Россия затеяла эту операцию с целью повлиять на ключевых лиц, ответственных за принятие решений в Украине, и сформировать "правильное" общественное мнение, "прокладывая путь" к "военной операции, начатой 27 февраля с захвата здания парламента Крыма вооруженными людьми". 
The Washington Post также пишет, что фейковые персонажи должны были олицетворять простых людей со всей Украины, которые якобы разочаровались в протестах на Майдане. В пример приводится комментарий некого Ивана Галицина, который был оставлен в британской газете 22 февраля, где он рассказывает об освобождении из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко и "фашистах", которые "захватили власть в Киеве". 

Этот аккаунт, пишет газета, был создан сотрудниками ГРУ 22 февраля 2014 года и в качестве аватара была использована фотография Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме за контрабанду наркотиков. 

По данным издания, всего российская разведка создала более 30 украинских групп в социальных сетях для распространения антиукраинских настроений. Для их раскрутки были использованы рекламные платные посты, которые дублировались в сообщества Вконтакте и LiveJournal.  

"Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций", - приводит The Washington Post цитату из отчета ГРУ. 

Газета отмечает, что трудно оценить влияние деятельности ГРУ на развитие ситуации в Украине, но признает, что усилия российских шпионов сработали таким образом, что "большинство пользователей социальных сетей согласились с опубликованными аргументами и поддержали позицию авторов". 

18 декабря стало известно, что в социальной сети Вконтакте были взломаны аккаунты умерших людей, где опубликовали посты в поддержку президента России Путина с хэштегом #ПутинКрут. 

В течение января-июня 2017 года СБУ зарегистрировала 34 уголовных производства против пользователей российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, которые распространяли призывы к свержению власти в Украине.

источник: liga.net
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