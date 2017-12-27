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26 декабря 17, 17:55
В Польше почти 200 украинцев трудоустроили незаконно
полиция
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Работодателям грозит штраф в размере до 10 тысяч злотых.

Польские пограничники из города Устка Поморского воеводства проверили деятельность двух фирм, которые занимаются трудоустройством иностранных граждан в регионе, сообщает Польское радио.

Всего была проверена легальность занятости 317 иностранцев, и было выявлено незаконное исполнение работы и ее поручение у 207 человек – 195 из Украины и 12 из Грузии.

"Фирмы нанимали работников с нарушением сроков, указанных в заявлениях о намерении поручить работу иностранцу, а также без письменных договоров и разрешений на работу", – говорится в сообщении.

Иностранцев отправляли на работу в фирмы на территории Поморского и Западнопоморского воеводств. Они работали, в основном, на предприятиях по обработке рыбы и в промышленном производстве.

По словам пограничников, документация была составлена хаотично, имела много недостатков и ошибок. Они подозревают, что иностранных работников могли ввести в заблуждение и таким образом свести их к незаконному выполнению труда.

Теперь работодателям грозит штраф в размере до 10 тысяч злотых.

Издание отмечает, что с начала 2017 года сотрудники Поморского отдела Пограничной службы Польши провели 535 проверок, выявив случаи незаконного труда у 2170 иностранцев.

Как сообщалось, ранее в Польше задержали банду мошенников, которые незаконно трудоустраивали украинцев, подделывая документы. Всего задержали пять человек из Мазовецкого воеводства, в частности возможного лидера группировки.
Korrespondent
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