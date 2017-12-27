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27 декабря 17, 08:47
США еще расширила санкции против КНДР
Санкции США
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Правительство США приняло решение расширить санкции против Северной Кореи, включив в список двоих граждан страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны.

Отмечается, что в санкционный список попали заместитель директора Отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Ким и первый заместитель директора Департамента ЦК Рабочей партии КНДР Пхень Чол Ри.

По предварительной информации стало известно, что эти лица были в составе руководства программ баллистических ракет.

Американский лидер неоднократно заявлял о готовности принять меры против КНДР. Так, во время выступления в ООН Трамп пригрозил полностью уничтожить Северную Корею, если та будет угрожать Соединенным Штатам.

За последние несколько месяцев США значительно усилили санкционное давление на КНДР. Всего при администрации Трампа Соединенные Штаты внесли в список санкций по Северной Корее более 70 человек и компаний.

Как сообщалось ранее, санкции Организации Объединенных Наций только ускорят разработку ядерного оружия в Северной Корее.Так, Пхеньян в очередной раз заявил, что Вашингтон и все мировое сообщество хотят уничтожить КНДР и весь северокорейский народ, страны все больше и больше борются с тем, чтобы навязывать нам самые суровые санкции.
URA-Inform
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