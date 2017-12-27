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27 декабря 17, 10:23
Лавров обвинил США во "взвинчивании напряженности" вокруг КН
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон
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Глава МИД РФ считает, что Вашингтон взвинчивает напряженность на Корейском полуострове агрессивной риторикой и наращиванием военных приготовлений
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "недопустимо взвинчивание напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. 

Согласно сообщению российского ведомства, Тиллерсон и Лавров также якобы обсудили ситуацию в Сирии и Украине. Однако подтверждения тем разговора от американской стороны пока нет.

26 декабря США ввели новые санкции против чиновников Северной Кореи за участие в разработке ядерной программы.

источник: liga.net
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