Лавров обвинил США во "взвинчивании напряженности" вокруг КН

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "недопустимо взвинчивание напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.





Согласно сообщению российского ведомства, Тиллерсон и Лавров также якобы обсудили ситуацию в Сирии и Украине. Однако подтверждения тем разговора от американской стороны пока нет.





26 декабря США ввели новые санкции против чиновников Северной Кореи за участие в разработке ядерной программы.



