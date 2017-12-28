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28 декабря 17, 09:27
В США с аттракционов Диснейленда эвакуировали людей
Диснейленд
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В парке развлечений произошла энергоавария, в результате которой остановились около десятка аттракционов.
В парке развлечений произошла энергоавария, в результате которой остановились около десятка аттракционов.

В американском парке развлечений Диснейленд, расположенном в Калифорнии, произошла энергоавария, из-за которой часть аттракционов оказалась обесточена. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает CNBC.

В результате отключения энергии остановились около десятка аттракционов, в том числе и обслуживающий парк монорельс.

Сотрудники парка были вынуждены эвакуировать посетителей.

Как сообщили представители парка развлечений, причиной аварии стала поломка трансформаторов, обслуживавших аттракционы. Через несколько часов питание было восстановлено. 

When the ride breaks down @Disneyland #ItsASmallWorld pic.twitter.com/bDoCbsRjav

— Geoff Fienberg (@gfienberg17) 27 декабря 2017 г. 

Напомним, ранее из гонконгского Диснейленда эвакуировали сто сотрудников из-за подозрительного предмета.
Korrespondent
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