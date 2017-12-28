Два взрыва прогремели в Кабуле, десятки убитых

Возле офиса местного информационного агентства и социально-культурного центра террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Как сообщает афганские СМИ, в результате взрыв жертвами стали не менее 40 человек.

При этом еще около 30 получили ранения. По данным журналистов взрыв прогремел окло десятич асов утра по местному времени. По предварительной информации, целью нападавших было новостное агентство Afghan Voice Agency. Среди погибших три журналиста.

Напомним, как сообщалось, в Афганистане в ночь на четверг, 28 декабря, прогремел взрыв. В городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд на юге страны, террорист-смертник подорвался возле военной части. В результате инцидента пострадали 15 человек.