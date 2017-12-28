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28 декабря 17, 11:08
В аэропорту Варшавы арестовали российского миллиардера
Андрей Черняков
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Андрей Черняков направлялся в Украину.

В аэропорту Варшавы задержали и арестовали экс-главу одной из крупнейших транспортно-строительных компаний в России Андрея Чернякова, который направлялся в Украину. Об этом в среду, 27 декабря, пишет Польское радио.

Отмечается, что Черняков пытался вылететь из Варшавы в Киев, надеясь, что страна, которая имеет конфликт с Россией, его не выдаст. Однако бегство закончилась во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им. Фридерика Шопена.

В России миллиардера обвиняют в мошенничестве. В 2011 году компания Космос, владельцем которой он является, взяла 11 млрд рублей кредита на строительство тоннеля в Москве. Впоследствии Черняков уехал за границу, а займы не оплатил. В 2015 году Россия выдала ордер на арест миллиардера.

По словам издания Коммерсант, с начислением процентов долг миллиардера составляет 30 млрд рублей.

Кроме этого, в Великобритании Чернякова осудили за укрывательство имущества. Однако приговора он лично не услышал, поскольку также бежал из этой страны, вероятно, в Германию. Оттуда он прибыл в Варшаву.

Напомним, ранее в аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве.
Korrespondent
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