Разрушители государства

"Не в Москве сидят угрюмые персонажи, стоящие за Дональдом Трампом, а в кажущемся безобидным городе Уичито в Канзасе, где управляют своей нефтяной империей Чарльз и Дэвид Кох", - пишет Анджана Шривастава на страницах немецкого издания Tageszeitung.

"С момента принятия нового закона о налогообложении на благо верхушки американского общества президент Трамп представляется марионеткой, висящей на длинных нитках братьев из Канзаса, владеющих в общей сложности почти 100-миллиардным состоянием и на протяжении десятилетий последовательно выворачивающих наизнанку американское государство", - уверен автор публикации.

"Братья Кох покупают политиков, например, вице-президента Майка Пенса, который несколько лет за деньги работал их лоббистом. Они поддерживают огромную сеть институтов и аналитических центров, финансируют несметное количество рекламных кампаний, которые настраивают американских граждан против государства. Братья Кох - это фанатики-либертарианцы, которые ненавидят все, что связано с государством", - говорится в публикации.

"Олигархи, такие как братья Кох, не являются "донорами": они не дают, а бесцеремонно берут. Они достигли превосходства, на основании которого Америку можно назвать "управляемой демократией", - считает автор, поясняя, что "управляемая демократия" - это понятие путинской России, означающее подвергающуюся сильной манипуляции демократию с прочными вертикальными структурами власти - модель, давно предпочитаемая автократами и промышленными магнатами.

"Что же является недостатком, с точки зрения олигархов? Выборы, которые проходят время от времени. Потому что манипулировать избирателями гораздо затратнее, чем покупать политиков", - говорится в статье.

"Создается впечатление, что граждане и президент - это подданные феодального государства. Важными в этом государстве являются феодалы; менее крупные миллиардеры, например, семья Девос из Мичигана, входящая в кабинет Трампа и владеющая самой крупной в мире частной военной компанией Blackwater. Только с помощью таких помощников братья Кох могут достичь своей цели - получить в свое распоряжение все консервативные штаты", - пишет автор, отмечая, что такая цель и для олигархов является дорогостоящей. "Однако братья Кох несгибаемы, спустя десятки лет активности в сфере политики они теперь открыто хватаются за такие институты, как Time Magazine", - говорится в статье.

"Братья Кох и семейство Девос, являющиеся духовными последователями кальвинизма, (...) создают сегодня собственную правду, например по проблеме изменения климата. Скрываясь за своим политическим заграждением, они дают добро на раскол страны", - подытоживает автор.