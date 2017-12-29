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29 декабря 17, 08:44
В Венесуэле на НПЗ прогремел взрыв, пострадали 4 человека
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В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе Cardon​ в ночь на пятницу, 29 декабря, прогремел взрыв.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает Reuters, взрыв произошел при попытке перезапуска одного из блоков завода.

Скорая помощь увезла в больницу двоих рабочих, члена профсоюза и один из членов семьи рабочих. Одного из них из-за тяжелых ожогов доставили в больницу на вертолете.

Издание также напоминает, что НПЗ Cardon​ расположен на полуострове Парагуана и является вторым по размерам нефтеперерабатывающим предприятием в стране. Завод способен перерабатывать 955 тысяч баррелей нефти в сутки. Предприятие начало работу 68 лет назад.

Напомним, как сообщалось, в центре индийского города Мумбаи в ночь на пятницу, 29 декабря, произошел крупный пожар. Тут в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны, начался пожар в пабе London Taxi. Огонь быстро распространился по всему зданию.
URA-Inform
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