В Венесуэле на НПЗ прогремел взрыв, пострадали 4 человека

В результате происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает Reuters, взрыв произошел при попытке перезапуска одного из блоков завода.

Скорая помощь увезла в больницу двоих рабочих, члена профсоюза и один из членов семьи рабочих. Одного из них из-за тяжелых ожогов доставили в больницу на вертолете.

Издание также напоминает, что НПЗ Cardon​ расположен на полуострове Парагуана и является вторым по размерам нефтеперерабатывающим предприятием в стране. Завод способен перерабатывать 955 тысяч баррелей нефти в сутки. Предприятие начало работу 68 лет назад.

Напомним, как сообщалось, в центре индийского города Мумбаи в ночь на пятницу, 29 декабря, произошел крупный пожар. Тут в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны, начался пожар в пабе London Taxi. Огонь быстро распространился по всему зданию.