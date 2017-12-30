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29 декабря 17, 17:04
Чем может обернуться поддержка Украины Трампом?
оружие
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Решение администрации Трампа поставлять на Украину оборонительные вооружения чревато последствиями, выходящими далеко за пределы снабжения оружием.

"Решение администрации Трампа поставлять на Украину оборонительные вооружения чревато последствиями, выходящими далеко за пределы снабжения оружием", - пишет редакция The Washington Times.

"Ответ на российское запугивание Украины требует таких вооружений, какие сейчас пообещали США, подобные американской противотанковой артиллерии Javelin, способной уничтожить современные российские танки, которые могут идти впереди наступающих сил", - говорится в статье.

Россияне, как и ожидалось, отреагировали быстро. Решение Америки снабжать Украину оружием означает, что США "очевидно толкают [Украину] к новому кровопролитию", заявила официальный представитель российского МИДа.

"Некоторые американские чиновники ожидали, что Россия использует американские поставки оружия как предлог для дальнейших действий на Украине. Вспышка насилия последовала на фоне недавних столкновений между украинскими солдатами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на той неделе, когда администрация Трампа вдобавок заявила, что она разрешит продажу стрелкового вооружения на Украину", - пишет издание.

Inopressa
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