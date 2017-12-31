Польша принимает украинских беженцев с Донбасса

Об этом передает wPolityce.pl.

Спикер польского правительства Иоанна Копцинская утверждает, что страна не будет уступать своим суверенитетом в вопросе приема иностранных беженцев. Политик также напомнила, что Варшава и без того предоставляет Евросоюзу большую помощь, так как страна приняла уже очень много украинских беженцев с востока страны, где сейчас продолжаются боевые действия против боевиков ДНР-ЛНР. Руководство Польши еще раз хочет донести до Запада, что они не собираются содержать мигрантов, а их программы направленны на ускоренную реабилитацию беженцев.

"Об этом, к сожалению, слишком часто забывают или даже хуже, не замечают наши западные партнеры", - резюмирует спикер.

Как сообщалось, недавно Европарламент запустил механизм введения санкций против Польши.