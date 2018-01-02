Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 января 18, 14:14
В Дубае показали рекордное новогоднее лазерное шоу (ВИДЕО)
лазерное шоу
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шоу попадет в книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное по площади проекции.
Шоу попадет в книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное по площади проекции.

В новогоднюю ночь Дубай поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу.

В этот Новый год шоу "Light Up 2018" впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа. На ней за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем десятки тысяч зрителей в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.

Рекорд будет внесен в книгу рекордов Гиннесса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.


Ель на первом этаже Galeries Lafayette в Париже, Франция


Рождественская елка Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, США


Елка на Трафальгарской площади, Лондон, Великобритания


Трехмерная елка в Банциао, Новый Тайбэй, Тайвань


Елка в Гамбурге, Германия

Korrespondent
Ещё по теме:
Камбоджа построит самые высокие башни-близнецы за $2,7 млрд
Олег Ляшко в Раде рассказал анекдот с матами - Видео
В Дубае опять горит небоскреб (ВИДЕО)
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2018?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Польша принимает украинских беженцев с Донбасса
noimageПредседательство в Евросоюзе переходит к Болгарии
noimageЧем может обернуться поддержка Украины Трампом?
noimageВ Венесуэле на НПЗ прогремел взрыв, пострадали 4 человека
noimageНа Западе спорят о переговорах с Россией
Лента новостей