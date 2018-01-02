В Дубае показали рекордное новогоднее лазерное шоу (ВИДЕО)

В новогоднюю ночь Дубай поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу.

В этот Новый год шоу "Light Up 2018" впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа. На ней за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем десятки тысяч зрителей в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.



Рекорд будет внесен в книгу рекордов Гиннесса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.