Как празднуют Новый Год и Рождество в странах Европы? - ФОТО

Испания

В Испании Деда Мороза называют Олитецерро. Испанцы традиционно пекут пироги с монеткой, а кому она досталась должен обязательно угостить своего соседа. Центральные улицы крупных городов (Мадрид, Барселону, Севилью, Сарагосы, Валенсии) в день праздника просто забиты поющими и танцующими людьми. В новогоднюю ночь обязательно нужно съесть горстину винограда. Этой традиции уже более ста лет, впервые это стали делать после того как население собрало сверхвысокий урожай винограда.

А вот перед началом рождественской службы испанцы собираются возле центрального входа в собор или церковь и танцуют, взявшись за руки. В церковь приходят практически все, но посещение длится недолго. А само Рождество проводится в кругу любимых людей и близких родственников за праздничным столом дома или в любимом ресторане.

Италия

Итальянцы привыкли выбрасывать старые вещи перед входом в Новый год, хотя эта традиция проводится только в провинциальных городах, она все еще популярна в стране. Главная елка страны устанавливается на Площади Венеции в Риме, еще одна ель стоит у Колизея. На Пьяцца Навона работает рождественская ярмарка с сувенирами, детскими аттракционами и аниматорами.

Деда мороза называют - Боба Натале, который приносит подарки и кладет их в носок или ботинок.На улицах люди шумно приветствуют друг друга, пьют игристое вино и тут же разбивают бутылки, запускают петарды и фейерверки. На Пьяца дель Пополо распивают хмельные напитки прямо из горла, а самые отчаянные прыгают с моста в Тибр. В полночь все хором ведут обратный отсчет, гремят салюты рекой льется шампанское и вино. В новогоднюю ночь и женщины, и мужчины, и дети, одевают что-то красное.

Франция

Во Франции есть свой Дед Мороз, и зовут его Пер Ноэль, он неохотно показывается детям на глаза, зато любит дарить им подарки, украдкой наполняя ими туфли детворы. Французы традиционно пекут пирог с бобами, а кому удалось достать єти бобы, тот считается главным на новогодний вечер, все прислушиваются к его желаниям и словам. Хороший хозяин-винодел непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить всех гостей с праздником и выпить за будущий урожай. Народные гуляния обыкновенно до трех часов ночи проходят на Елисейских полях и у Триумфальной арки.

Великобритания

В Великобритании заказывают подарки у Father Christmas – аналога Дед Мороза. Англичане дарят друг другу подарки примерно одинаковой стоимости. В семейном кругу очень часто церемония распределения подарков проводится по старой традиции - путем жеребьевки. Новый Год празднуют в кругу семьи, после 12:00 открывают двери чтобы выпустить старый год.

Эстония

В стране есть традиция перед Новым Годом посещать сауну. После 12:00 люди выходят на улицы городов. Эстонцы также верят, что счастье им принесет трубочист в высоком цилиндре, который держит в руках орудие своего труда. По этой причине, детям часто дарят игрушечных трубочистов.

Латвия

Латвийцы ярко наряжают елку. Латышским детям Дед Мороз дарит подарки 12 дней подряд, начиная со дня Сочельника, конечно подарки он кладет под рождественское дерево. Традиционными блюдами в Латвии на Рождество считаются горох с беконом в соусе, маленькие пирожки, сосиски и капуста. Новый год празднуют в кругу друзей или семьи, выпивают хмельные напитки.

Бельгия

Бельгийский Санта носит имя Kerstman. Он дарит детям подарки в канун Рождества. И хотя в разных регионах Бельгии свои традиции Рождества, бельгийцы в своем большинстве оставляют подарки близким под елкой или кладут их в носки. Бельгийцы пекут сладкий хлеб; новый год празднуют скромнее - люди сидят в кругу друзей или выходят на улицы.

Португалия

Накануне Рождества португальцыони дарят "королевский пирог". Кроме цукатов и миндаля, в нем спрятана одна медалька или фигурка, символизирующая мир.Люди празднуют Рождество на уличных площадях, пьют вино и едят виноград.

Финляндия

В первую очередь страна известна снежным краем, где проживает Дед Мороз (Йоллоупукки) - Лапландия с фабрикой для изготовления игрушек. организуются специальные предрождественские вечера. Детей в Рождество наряжают в серые хлопковые костюмы и надевают красные штанишки и длинные шапочки.В Финляндии Новый год менее популярен праздник, чем Рождество, поэтому рекомендуем отправиться сюда в двадцатых числах декабря, чтобы увидеть рождественские ярмарки, отведать глинтвейн. Жители страны на новогодние праздники катаются на лыжах, отмечают в семейном кругу.

Германия

Немцы празднуют Новый Год в семейном кругу. В стране больше распространено Рождество. Деда Мороза немцы называют Вайнахтсманн. На Рождество в Германии в окошке каждого дома горит рождественская свеча.На рождество глава семьи звонит в колокольчик и зовет всех к столу, а к столу в Германии в качестве основного праздничного блюда на Рождество подается гусь или карп.Новый год празднуют скромнее, выходят на улицы, потребляют алкогольные напитки, рассказывают новогодние истории.

Швейцария и Австрия

Жители Швейцарии и Австрии на Новый Год отмечают День Святого Сильвестра. В этот день принято дарить фигурки или посылать почтовые открытки с традиционными символами счастья – трубочистом или четырехлистным клевером, свиньей. Обязательным мясным блюдом был, есть и будет - заливной поросенок или свинина.

Венгрия

В "судьбоносную" первую секунду Нового года предпочитают свистеть - причем, используя не пальцы, а детские дудочки, рожки, свистки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость и благополучие. Дед Мороз у венгров это Микулас. По сложившейся традиции дети чистят обувь и выставляют Микуласа на улицу. А на следующее утро там появляются сладости и подарки, заботливо уложенные в красные мешочки.

Чехия

Чехи на Новый Год ставят елку, гуляют по городским площадям и городу, едят сосиски и колбаски, сладости, пиво, пьют горячий глинтвейн, чай и кофе. Подарки дарят сразу же вечером под Новый Год для создания праздничного настроения, потом семья садится за праздничный стол, главным блюдом которого считается карп. Больше празднуют рождество, на него гадают на яблоках к счастью.

Греция

Новый год в Греции - это День Святого Василия, что знаменит своей добротой. Именно Святой Василий приносит детям подарки. Новогоднюю ночь жители Греции проводят практически так же, как и мы - ходят в гости друг к другу с подарками. Однако есть определенная особенность - кроме подарков, они несут хозяевам камень, причем, чем больше, тем лучше. Больше уважают рождество. Одним из символов Рождества в Греции является деревянный крест, который украшают веточками базилика и опускают в низкую чашу, наполненную водой. После омовения креста вода становится святой, и тогда этой водой окропляют углы дома, чтобы выманить оттуда злых эльфов и отпугнуть их.

Дания

Маленьким жителям Дании дарят деревянную или плюшевую елочку с троллем, выглядывающим из-под зеленых веточек. Датчане верят, что лесной проказник - это воплощение души дерева. В полночь хозяйка подает на праздничный стол огромную миску сладкой рисовой каши с секретом. Особенность этой каши в том, что на дно миски запрятан орешек или миндаль. Эта традиция особенно нравится незамужним девушкам: если попадется орешек - в следующем году свадьбы не миновать. Всем остальным обещается просто счастливый новый год. Что само по себе тоже неплохо.

Болгария

Обычно дети на Новый Год рассказывают стихи и за это получают подарки от Деда Мороза, его здесь называют Дядо Мразь. В Болгарии традиционно встречают Новый год дома. Перед началом праздника самый младший в доме стоит возле елки и распевает гостям колядки. После 12-00 в квартире выключается свет и люди начинают обниматься, целоваться.

Албания, Сербия, Черногория

Люди ставят елку и украшают ее игрушками, зажигают фейерверки. Рождество в Сербии и Черногории называется "Божич", а Сочельник - "Баднидан". Рождество отмечают 7 января и на нем присутствуют все классические символы и атрибуты Рождества: елка, обильный стол и, конечно, подарки.

Россия, Украина, Беларусь

Люди традиционно слушают приветствие президента, отчисляют последние секунды часов перед новым годом. Покупают елку и украшают ее самодельными или покупными игрушками. Во время новогодней ночи дарят подарки детям. Ребятишки пишут письма Деду Морозу. Наши люди привыкли ходить в гости или отмечать в кругу семьи. На Новый Год зажигают салюты и фейерверки.

При этом, россияне встают под бой курантов, пьют алкогольные напитки, гуляют до утра. В свою очередь украинцы обязательно пьют шампанское и готовят оливье, вареники, холодец, сало, пьют водку или самогон.