В школах США из-за холодов отменяют занятия

На востоке США из-за похолодания отменяют занятия в школах, сообщает Голос Америки.

Учебные заведения закрыли 2 января в штатах Айова, Массачусетс, Индианаполис и на северо-востоке Огайо. Там температура опустилась до -10..15°С.

"Речь идет о свирепом морозе, слишком опасном, чтобы оставлять детей на улице в ожидании автобуса, который может не прийти", – отметил суперинтендант школьного округа Пибоди к северу от Бостона Герб Левин.

По данным СМИ, за длинные новогодние выходные от мороза погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что из-за сильных холодов частично замерз Ниагарский водопад.