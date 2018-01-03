Супергод для правителя России

"Исламское государство" побеждено, ядерная катастрофа в Северной Корее предотвращена, а президент России все еще в хорошей форме. "2017 год был годом сильного Владимира Путина. Или впечатление обманчиво?" - задается вопросом Андреас Россбах на страницах немецкого издания Die Zeit.

"Этот год стал супергодом для правителя России. Можно было бы подумать, что Путин окончательно вернулся на мировую арену", - пишет автор.

Так, в Сирии сегодня Путин является одним из самых влиятельных игроков, он многого добился на полях сражений. "Однако все ли Путин сделал правильно? Конечно, нет. Мнимую победу России в Сирии омрачают тысячи невинно убитых и миллионы страдающих людей", - отмечает автор. Например, Россия смирилась с тем, что войска Асада разрушали до основания целые города, и она цинично покрывала преступное применение сирийской армией химического оружия.

На фоне этого сомнительными оказываются многие якобы позитивные сообщения об Асаде и Путине. По мнению журналиста, без справедливости в Сирии еще долго не будет мира.

"Не нужно быть ясновидящим, чтобы предсказать, что еще долго не закончится и кризис на Украине. И до сегодняшнего дня выгоду из него извлекает только одна страна: Россия", - продолжает Россбах.

"Ставка ЕС и США на то, что экономические санкции вызовут у России политическое раскаяние или даже переосмысление вопроса о свободе Украины, до сих пор не сыграла. Вместо этого господствует враждебное молчание и выжидательная позиция. Тот, кто сдастся первым, может оказаться умнее, но может также стать навсегда потерпевшим", - пишет автор.

Что касается конфликта с Северной Кореей, то Пхеньян "срочно ищет новых партнеров для сотрудничества, а Россия принимает во внимание любой вариант, который обещает больше власти". "Как и в начале сирийского конфликта, Путин вступает здесь в игру как адвокат диктатора", - указывает Россбах.

"Шеф Кремля остается талантливым иллюзионистом. Так, в 2017 году Путину удалось вернуть российским гражданам гордость и веру в Россию как великую державу и одновременно проигнорировать огромные внутриполитические проблемы. Однако не все россияне будут вечно это поддерживать. Путинская модель господства, которая ставит во главу угла политическую стабильность, все больше разрушается. Но страх перед хаосом без жесткой руки автократа, который в представлении многих россиян может оседлать медведя, обеспечивает ему по-прежнему большую поддержку. Однако она намного более хрупкая, чем кажется", - утверждает автор публикации.

"Так что же в действительности остается в конце 2017 года? Да, Россию при Путине стали воспринимать более сильной страной, прежде всего благодаря мнимому внешнеполитическому успеху в Сирии. Однако путинская Россия далеко не так сильна, как кажется. Выступать на ринге не в своей весовой категории давно стало одним из основных признаков политики Путина. Решающая сила России - это слабость других. Что получится из этого в 2018 году, зависит от того, как будут реагировать либерально-демократические общественные модели западных стран на воинственную внешнюю политику России", - подытоживает журналист.