Чехия заявила о полной поддержке Украины

Чехия поддерживает Украину в ее евроинтеграционных стремлениях, а также поддерживает ее целостность и независимость. Соответствующее заявление чешского МИД передал посол Украины в этой республике Евгений Перебийнис в Twitter.

По словам посла, соответствующее заявление чешское внешнеполитическое ведомство сделало к 25-летию установления дипотношений с Украиной.

МЗС Чехії до 25-річчя встановлення дипвідносин з Україною: нас єднає багато сторінок історії, ми вважали Україну другом з самих початків Чехословацької державності. Чехія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, реалізацію реформ, її зближення з ЄС pic.twitter.com/YQksdOw4Ky

"Нас объединяют многие страницы истории, мы считали Украину другом с самого начала Чехословацкой государственности. Чехия и дальше продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, реализацию реформ, ее сближение с ЕС", - привел высказывания чешского МИД Перебийнис.

Ранее сообщалось, что Чехия выразила готовность поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества.