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4 января 18, 11:28
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
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Эпицентр находился в районе островов Идзу.
Эпицентр находился в районе островов Идзу.

В южной части Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземный толчок произошел в районе островов Идзу к югу от острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 2 января в Македонии произошла серия землетрясений магнитудой 4,8 балла. Толчки ощущались также в Греции и Болгарии. Они вызвали среди населения и нанесли урон домам.
Korrespondent
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