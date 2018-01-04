На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В южной части Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземный толчок произошел в районе островов Идзу к югу от острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 2 января в Македонии произошла серия землетрясений магнитудой 4,8 балла. Толчки ощущались также в Греции и Болгарии. Они вызвали среди населения и нанесли урон домам.