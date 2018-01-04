Стив Бэннон потерял не только работу, но и рассудок, - Трамп

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона и заявил, что он лишился не только работы, но и рассудка, сообщает Reuters.
Таким образом американский лидер отреагировал на новую книгу журналиста Майкла Вулффа, в которой экс-советник назвал "предательской" встречу Трампа-младшего с группой россиян в июне 2016 года.
"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или к моему президентству. Когда он был уволен, он потерял не только работу, но и рассудок", − отметил Трамп.Он также подчеркнул, что у бывшего советника не было влияния в Белом доме и возложил на него ответственность за потерю места в Сенате от штата Алабама.